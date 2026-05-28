Bàsquet de San Martìn:

¡ El Gaucho no Pudo con el Puntero Temperley de Rosario !.

San Martìn cayò frente a Temperley por 74 a 67, habiendo jugado por momento en un buen nivel, que no fue suficiente para quedarse con la victoria.

En el Gaucho anotaron Germàn Molina y Matìas Bonavìa 14 tantos, 12 Valentino Carmona, junto toda la entrega de su base Ignacio Cuesta quien aportò 8.

Los dos equipos con realidades distintas el Gaucho con las intermitencias que no le permiten afirmarse y el de Rosario con la firmeza de varios triunfos, el Partido tuvo mucha intensidad como se presumìa, fue un juego muy Parejo, la supremacìa del marcador no tenìa un dueño absoluto, pero fue la visita quien se quedò con el Partido, a pesar de todos los intentos de dar vuelta la Historia del Cele.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Leandro Graef 7, Bautista Rodrìguez ., Valentino Carmona 12, Ignacio Cuesta 8, Francisco Secco -, Marco Espìndola 7, Matìas Bonavia 14, Nicolàs Eydallin 1, Mateo Grosso -, Agustìn Barros 1, Juan Pablo Evangelista 3, y Germàn Molina 14.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Temperley de Rosario: Facundo Arrua -, Augusto Capra 3, Lucas Filippelli -, Gastòn Fredes 13, Luca Amigo 21, Santiago Rodrìguez -, Santiago Garcìa Cano 3, Gregorio Traglia 14, Nicolàs Callejòn -, Nicolàs Boixader 20, Bautista Ordoñez Ponce -, y Mateo Teglia -.

D. T: Mariano Junco.

1 Cuarto: 17-20 2 Cuarto: 30-39(13-19) 3 Cuarto: 51-54(21-15) y 4 Cuarto: 67-74(16-20).

Los jueces fueron: Matìas Acuña y Pedro Villarreal de Cañada de Gòmez.

Comisionado Tècnico: Hèctor Romero de Cañada de Gòmez.

En el 3 x 3 la victoria fue del Gaucho por 21 a 3 los Gauchitos fueron: Santino Reinaudi, Gennaro Ceballos, Bautista Kloster D»eramo, y Bautista Rossetti.

San Martìn en esta Liga Federal terminò con 5 ganados y 7 perdidos, quedando a la espera de otros resultados para saber su posiciòn Final, que determinarà rival y localìa para la pròxima etapa de Playoffs.

Ahora se viene lo màs lindo y màs que nunca todos juntos alentemos a los Gauchos.