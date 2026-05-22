Anoche por el Torneo Federal de Básquet, en Rosario Gimnasia y Esgrima venció a San Martín de Marcos Juárez por 71 a 61.
Por Gimnasia y Esgrima de Rosario: Juan Fernández Chavez 6, Ciro Maknis 2, Lautaro Suárez 7, Felipe Carasatorre 5, Valentín Micheri 2, Federico Perez 22, Marco Luchi 10, Marcos Boldt 2, Santino Bellia , Lucas Herrera 11, Santiago Bagni 4 y Fabricio Altamirano -.
D. T: Pablo Diez.
Por San Martín de Marcos Juárez: Leandro Graef 8, Valentino Carmona 3, Ignacio Cuesta 19, Francisco Secco 12, Marco Espíndola 2, Luis Alderete 2, Matías Bonavía 6, Nicolás Eydallin -, Mateo Grosso , Agustín Barros -, Juan Pablo Evangelista 6, y Germán Molina 3.
D. T: Esteban Pierdominici.
1 Cuarto: 14-14 2 Cuarto 31-31(1717) 3 Cuarto: 5743(26-12) y 4 Cuarto: 71-61(14-18).