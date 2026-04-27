Bàsquet de San Martìn:
Anoche en el Gimnasio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez recibiò a Nàutico Sportivo Avellaneda de Rosario.
Fue victoria de la visita Nàutico por 108 a 98.
Por San Martìn de Marcos Juàrez: Leandro Graef 3, Ignacio Cuesta 5, Francisco Secco 4, Marco Espìndola 6, Luis Alderete 18, Matìas Bonavìa 12, Nicolàs Eydallin 12, Agustìn Barros 3, Juan Pablo Evangelista 23, y Germàn Molina 12.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Nàutico Sportivo Avellaneda de Rosario: Lucas Peralta 3, Francisco Miñon -, Yago Sainz Benito 8, Facundo Castro 15, Tomàs Mondolo 23, Franco Falcone 26, Tomàs Arlego 2, Donato Vitulli -, Santino Rossini -, Santiago Nomdedeu 14, Gonzalo Garrofe 12 y Blas Alberti 5.
D. T: Andrès Piccoli A. T: Luciano Benevento.
1 Cuarto: 23-27 2 Cuarto: 49-59(26-32) 3 Cuarto: 72-78(23-19) y 4 Cuarto:98-108(26-30).
Los jueces fueron: Roberto Mosello y Ulises Vadora Comisionado Tècnico: Pablo Di Tomaso.