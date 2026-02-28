Básquet de San Martín:

¡ El Gaucho cerro la serie de amistosos con otra victoria !

San Martín de Marcos Juárez venció nuevamente a Sparta de Villa María esta vez por 93 a 79, terminando de esta forma los amistosos de Preparación y ya ahora con la cabeza puesta en el debut en la Liga Federal.

A la espera de poder disponer el equipo completo el Cele, culmino la serie de Partidos amistosos, con otra victoria y la satisfacción de seguir sumando jóvenes al Plantel, esta vez la oportunidad la tuvieron Genaro Ceballos y Bruno San Felipe.

El Gaucho conto con un estupendo Partido de Germán Molina con 22 Puntos y 12 rebotes, más la experiencia de Matías Bonavia debajo de las tablas, un Francisco Secco totalmente recuperado, más un muy buen acompañamiento de Espíndola y Graef, y la conducción de Eydallin.

Pierdominici van terminando de darle forma a un equipo muy compacto.

Los jueces fueron: Nahuel Marín y Ulises Vadora.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez -, Leandro Graef 16, Germán Molina 22, Bautista Rodríguez 5, Francisco Secco 14, Marco Espíndola 12, Genaro Ceballos -, Valentino Carmona 6, Matías Bonavia 8, Nicolás Eydallin 6, Agustín Barros 4, y Bruno San Felipe -.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Sparta de Villa María: Rubín 9, Renzo Ferracini 7,Renzo Baudino 8, Stefano Bachiochi 15, Facundo Verra 25, Jeremías Andrada 3, Genaro Martínez 6, Jorge León -, Romeo Liendo 4, Cervera 2, Julián Brochero – y Figueroa -.

D. T: Mauro Rivarola.

1 Cuarto: 22-18 2 Cuarto: 49-40(27-22) 3 Cuarto 74-65(25-25) y 4 Cuarto: 93-79(19-14).

San Martín termino sus amistosos de Pre temporada y espera el debut de local en la Liga Federal el próximo sábado 7 de Marzo frente a Olimpia de Venado Tuerto.

Los esperamos a alentar al Cele.