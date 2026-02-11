Básquet de San Martín:

¡ El Gaucho jugó en Oncativo un amistoso !.

Continuando con la preparación para la temporada 2026, San Martín viajo a Oncativo para devolverle la visita a Unión, donde en un partido muy parejo el local se quedó con la victoria 80 a 76.

Teby Pierdominici, pudo rotar todo el Plantel y probar variantes con miras a los próximos torneos, en esta oportunidad se presentaron los juveniles, Gennaro Ceballos y Bautista Kloster D»eramo,

San Martín: Franco Gutiérrez -, Leandro Graef 4, Germán Molina 16, Ignacio Cuesta 7, Gennaro Ceballos -,Marco Espíndola -, Luis Alderete 7, Bautista Kloster D»eramo -, Matías Bonavía 14, Nicolás Eydallin 13, Agustín Barros 5, y Bautista Rossetti -.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F.: Facundo Salas Utilero: Mario Ciciliani.

El próximo sábado 14 de Febrero el Gaucho viaja a Villa María a confrontar en un nuevo amistoso a Unión Central.