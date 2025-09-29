Básquet de San Martín:

El Gaucho no pudo con el local en la Semifinal de la Liga Federal Formativas U 21 y va por el tercer puesto.

Los Gauchos cayeron frente al local Deportivo Viedma por 65 a 51 en la semifinal del Cuadrangular Final de la Liga Federal de Formativas U 21 y jugará por el tercer puesto hoy domingo a las 19 frente a Racing de Avellaneda quien fue derrotado en primer turno 85 a 80 por Chamical Básquet.

Para destacar el juego de los Gauchos quienes dejaron todo en cancha, en un cuadrangular donde participan los 4 mejores equipos del País.

Sobresalieron en el goleo de San Martín, Germán Molina con 18, Valentino Carmona 14, y Francisco Secco 11.

San Martín: Espíndola 2, Gutiérrez -, Bedino -, Rodríguez Santino 1, Secco 11, Diotto -, Rodríguez Bautista -, Carmona 14, Molina 18, Grosso -, Barros 3, Rossetti 2.

D. T: Facundo Montechiari. P. F: Federico Salas.

RACING CLUB DE AVELLANEDA 80 CHAMICAL BÁSQUET LA RIOJA 85

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 51 DEPORTIVO VIEDMA DE RIÍO NEGRO 65

¡ El Gaucho tercero en el País !.

Cerrando una Liga Federal brillante, los Gauchos vencieron por 95 a 76 a Racing de Avellaneda logrando un tercer puesto que nos llena de orgullo.

San Martín domino el encuentro desde el inicio, jugando un partido de alto nivel, destacándose Fran Secco con 30 Puntos, siendo el goleador del Partido, más los 18 Puntos de Molina, 13 de Barros y 8 de Espíndola, de esta forma el Gaucho quedo entre los 3 mejores equipos del País.

San Martín: Espíndola 8, Bedino -, Rodríguez S. 5, Secco 30, Grosso V. 5, Carmona 6, Rodríguez B. 2, Grosso Mateo -, Rossetti 2, Barros 13, Gutiérrez 6, y Molina 18.

D. T: Facundo Montechiari P. F. Federico Salas.

Felicitaciones a todos por el gran torneo, realizado haciendo quedar en lo más alto al básquet Formativo del Gaucho, a seguir por ese camino.

El Campeón del torneo Federal fue el local Deportivo Viedma que le ganó la final a Chamical Básquet por 86 a 64.