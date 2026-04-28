Básquet de San Martín:
¡ El Gaucho va a Rosario a jugar frente a Central !.
San Martín este miércoles visita a Rosario Central, en busca de un buen resultado en la Liga Federal.
La Liga Federal.
9 na Fecha.
Miércoles 29 de Abril:
Hora: 21:30.
ROSARIO CENTRAL vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Rosario Central.
Lugar: Rosario.
¡ El Bàsquet Femenino de San Martìn jugo de Local por la Cañadense !.
El Femenino del Cele recibiò a Cremerìa en el Leonardo Gutièrrez, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 121 CREMERÌA 6
Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 120 CREMERÌA 1
En la pròxima Fecha nuestras lo hacemos entre todos.
¡ Los Gauchitos viajaron a Carcaraña a jugar en Formativas !.
San Martìn visitò a Cremerìa por una nueva Fecha de la Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: CREMERÌA 54 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 82
Cadetes: CREMERÌA 45 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 88
Juveniles: CREMERÌA 50 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 69
Liga Pròximo: CREMERÌA 94 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 80
Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Premini y Mini.
En la pròxima Fecha los Gauchitos seràn locales frente a Sportivo Rivadavia.