Básquet de San Martín:
¡ El Gaucho venció a Atlético San Jorge en un nuevo amistoso !.
San Martín visitó a Atlético San Jorge a quien venció por 87 a 70,en un juego de preparación para la temporada 2026.
El equipo de Teby Pierdominici, sin dudas continua asentando su juego y ya los refuerzos se van acoplando al sistema propuesto, Francisco Secco volvió a jugar, pero en esta oportunidad a la ausencia de Juampi Evangelista se le sumo la de Nacho Cuesta.
Germán Molina fue el goleador del Cele con 21 Puntos, muy bien acompañado por Alderete, Graef, Eydallin y Barros con un goleo repartido.
San Martín: Franco Gutiérrez -, Leandro Graef 12, Germán Molina 21(14 rebotes), Ignacio Cuesta -, Francisco Secco 8, Marco Espíndola 7, Luis Alderete 14, Bautista Kloster D»eramo -, Matías Bonavia 2(11 rebotes), Nicolás Eydallin 12, Agustín Barros 11, Valentino Carmona -. D. T: Esteban Pierdominici Preparador Físico Federico Salas
Utilero: Mario Ciciliani.
Este domingo 22 de Febrero el Gaucho recibe a Atlético San Jorge en el Leonardo Gutiérrez.
Los esperamos para alentar al Cele.
Al Básquet de San Martín lo hacemos entre todos.