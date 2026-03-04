Básquet de San Martín:
¡ El Gaucho ya conoce su camino en la Liga Federal 2026 !.
San Martín será parte de la Conferencia Litoral Zona B, y estas son las Fechas confirmadas del torneo.
Se viene un nuevo desafío, nuevos rivales y la misma ilusión de siempre.
Con trabajo, compromiso y el aliento de nuestra gente, vamos en cada paso de esta temporada.
¡ Porque, al básquet de San Martín lo hacemos entre todos !.
Conferencia Litoral:
¡ Primera Ronda !.
07 de Marzo:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. OLIMPIA DE VENADO TUERTO
12 de Marzo:
NÁUTICO DE ROSARIO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
18 de Marzo:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. GIMNASIA DE ROSARIO
23 de Marzo:
TEMPERLEY DE ROSARIO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
04 de Abril:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ROSARIO CENTRAL
12 de Abril:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Conferencia Litoral:
¡ Segunda Ronda !.
22 de Abril:
OLIMPIA DE VENADO TUERTO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
25 de Abril:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. NÁUTICO DE ROSARIO
29 de Abril:
ROSARIO CENTRAL vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
12 de Mayo:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
19 de Mayo:
GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
27 de Mayo:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TEMPERLEY DE ROSARIO