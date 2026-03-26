Básquet de San Martín:

! En un partido parejo, el Gaucho no pudo con Temperley en Rosario !.

San Martín cayo frente a Temperley de Rosario 93 a 85 en una nueva fecha de la Liga Federal siendo Germán Molina el goleador del Cele con 20 tantos, 11 rebotes y una valoración de 29.

El Cele no pudo en Rosario por la Liga Federal, tras caer con Temperley por 93 a 85. Como lo viene haciendo en todos los Partidos Pierdominici busco variantes con una permanente rotación , detrás de una estabilidad en el juego, que logro por momentos.

El partido fue parejo durante todo el desarrollo donde hubo aciertos y errores de ambas partes, cada cuarto terminó en una paridad absoluta aunque en el desarrollo iban cambiando el dominio del juego.

La diferencia la logro el local sobre el final del Partido, llegando a un resultado que no muestra la distancia que hubo en el Partido, que fue de total paridad, aunque merecida fue la victoria de Temperley.

Por Temperley de Rosario: MARTÍN TESSANDORI -, ESTANISLAO STREET -, AUGUSTO CAPRA 17, LUCAS FILIPPELLI -, LUCA AMIGO 19, SANTIAGO RODRÍGUEZ 7, SANTIAGO GARCÍA CANO 3, FRANCO CORREA 8, GREGORIO TRAGLIA 26, NICOL´SS BOIXADER 10, BAUTISTA ORDOÑEZ PONCE -, y MATEO TEGLIA RODRÍGUEZ 3.

D. T: Mariano Andrés Junco.

Por San Martín de Marcos Juárez: LEANDRO GRAEF 5, BAUTISTA RODRÍGUEZ -, JUAN IGNACIO DASSIE 13, VALENTINO CARMONA 3, FRANCISCO SECCO 7, MARCO ESPÍNDOLA 6, LUIS ALDERETE 9, MATÍAS BONAVÍA 10, NICOLÁS EYDALLIN 12, GENNARO CEBALLOS -, AGUSTÍN BARROS -, y GERMÁN MOLINA 20.

D. T: ESTEBAN PIERDOMINICI Asistente Técnico: FACUNDO MONTECHIARI Preparador Físico: FEDERICO SALAS Utilero: MARIO CICILIANI.

En el 3 x 3 el triunfo fue de San Martín, con la participación de Bautista Rossetti, Bautista Kloster D»eramo, Santino Reinaudi, Gennaro Ceballos.

El próximo Partido del Cele por la Liga Federal será de local frente a Rosario Central y vamos a estar todos acompañando al Gaucho.