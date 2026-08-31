Básquet de San Martín:

¡ San Martín entre los 12 mejores del País en Juveniles !.

En la cancha de Atenas de Venado Tuerto, los Gauchitos lograron de manera invicta el Pase a una nueva etapa del Federal de Juveniles(U 17), con un Cuadrangular entre San Martín de Marcos Juárez, Atenas de Venado Tuerto, Gepú de San Luis y Anzorena de Mendoza.

Los resultados de San Martín fueron los siguientes:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 79 ANZORENA DE MENDOZA 66

ATENAS DE VENADO TUERTO 43 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 71

GEPÚ DE SAN LUIS 42 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 61

Jugando un torneo en un excelente nivel y obteniendo tres importantes victorias, los chicos conducido por Facu Montechiari lograron el Primer Puesto del Cuadrangular, quedando entre los 12 mejores equipos del torneo.

Vamos Los Gauchitos.