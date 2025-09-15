Básquet de San Martín:

¡ Felicitaciones Gauchos, La U 21 de San Martín entre los 4 mejores del País.

Se jugo el Cuadrangular Semifinal de la Liga Federal Formativas U 21 en la cancha de Hércules de Charata Chaco, el Gaucho obtuvo el segundo lugar y de esta forma el pasaje al Cuadrangular Final de la Liga Federal.

Participaron:

HÉRCULES CHARATA, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, RACING CHIVILCOY, CHAMICAL BÁSQUET LA RIOJA.

Resultados de los Partidos del Cele:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 88 CHAMICAL BÁSQUET 93

HÉRCULES CHARATA CHACO 71 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 20 RACING DE CHIVILCOY 0

Posiciones Finales:

1 CHAMICAL BÁSQUET LA RIOJA

2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

2 HÉRCULES CHARATA CHACO

4 RACING DE CHIVILCOY

Nota: Racing de Chivilcoy perdió sus partidos por presentar solo 11 jugadores.

Ahora como siempre, todos juntos por más.