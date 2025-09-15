Básquet de San Martín:
¡ Felicitaciones Gauchos, La U 21 de San Martín entre los 4 mejores del País.
Se jugo el Cuadrangular Semifinal de la Liga Federal Formativas U 21 en la cancha de Hércules de Charata Chaco, el Gaucho obtuvo el segundo lugar y de esta forma el pasaje al Cuadrangular Final de la Liga Federal.
Participaron:
HÉRCULES CHARATA, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, RACING CHIVILCOY, CHAMICAL BÁSQUET LA RIOJA.
Resultados de los Partidos del Cele:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 88 CHAMICAL BÁSQUET 93
HÉRCULES CHARATA CHACO 71 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 20 RACING DE CHIVILCOY 0
Posiciones Finales:
1 CHAMICAL BÁSQUET LA RIOJA
2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
2 HÉRCULES CHARATA CHACO
4 RACING DE CHIVILCOY
Nota: Racing de Chivilcoy perdió sus partidos por presentar solo 11 jugadores.
Ahora como siempre, todos juntos por más.