Básquet de San Martín:

¡ El Básquet Femenino de San Martín jugó en el Leonardo Gutiérrez !.

Las Gauchitas el sábado 30 de Agosto recibieron la visita de Campaña de Carcaraña logrando los siguientes resultados:

U 13: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 80 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 15

U 15: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 43 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 65

U 17: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 48 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 83

¡ Las Formativas del Gaucho el sábado juegan de Local !.

Las categorías formativas de San Martín reciben este sábado la visita de Campaña de Carcaraña.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CAMPAÑA DE CARCARAÑA

Formativas Cañadense.

Sábado 6 de Septiembre.

11:00 horas U 9.

12:00 horas U 11.

13:00 horas U 13.

14:30 horas U 15.

16:00 horas U 17.

18:00 horas U 21.

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

Acompañemos a nuestros Gauchitos.

¡ El Domingo el Femenino viaja a Cañada de Gómez !.

El Femenino de San Martín visita a Adeo por la Cañadense.

Cañadense Femenino.

Domingo 7 de Septiembre.

ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

11:00 horas U 13.

12:30 horas U 15.

14:00 horas U 17.

Cancha: de Adeo en Cañada de Gómez.