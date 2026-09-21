Bàsquet de San Martìn:

Anoche en el partido pendiente por la 6 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, Torneo Clausura, Primera Divisiòn, en el Gimnasio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez venciò a Adeo de Cañada de Gòmez por 90 a 73.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Agustìn Secco -, Juan F. Sbaffi 3, Facundo Toia 9, Bautista Rodrìguez 3, Ignacio Cuesta 1, Francisco Secco 8, Marco Espìndola 10, Valentino Carmona Mancini 6, Mateo Grosso 8, Bautista Rossetti -, Juan Pablo Evangelista 34, y Bautista Kloster Deramo 8.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F.: Federico Salas U: Mario Ciciliani.

Por Adeo de Cañada de Gòmez: Juan Manuel Gonzàles 5, Uriel Pascualetto 5, Joaquìn Mainardi -, Martìn Gasparri 3, Federico Cupulutti 16, Lautaro Leonardi 19, Juan Manuel Sosa 6, Manuel Leonardi -, Benjamìn Frigerio 2, Lucio Paredes 17, y Bruno Soukani -.

D. T: Daniel Germàn Monteresino.

1 Cuarto: 21-18 2 Cuarto: 45-31(24-13) 3 Cuarto: 67-51(22-20) y 4 Cuarto: 90-73(23-22).

En la pròxima fecha el Gaucho serà local de Deportivo Norte de Armstrong.