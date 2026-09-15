Básquet de San Martín.
¡ Gran Liga Federal de Juveniles para nuestros Gauchitos !.
En la cancha de Bolívar de Carlos Paz, nuestros chicos jugaron las semifinales del Federal de Juveniles(U 17), con un Cuadrangular entre San Martín de Marcos Juárez, Bolívar de Carlos Paz, Oberá de Misiones, y Regatas de Corrientes, y estuvieron muy cerca de llegar a las Finales.
Para destacar es el mérito enorme a este grupo que prácticamente todo el Plantel hace de mosquitos que juegan juntos.
Liga Federal 2026 Juveniles(U 17):
BOLÍVAR 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68 en Suplementario
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 56 REGATAS DE CORRIENTES 57
OBERÁ 57 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81
Felicitaciones a todos por el torneo realizado dentro de los 9 mejores equipos del País.