Básquet de San Martín:
¡ La U 21 al Cuadrangular Final de la Cañadense !.
En el Estadio Leonardo Gutiérrez se jugo uno de los cuadrangulares semifinales de la categoría U 21, con dos victorias los Gauchos lograron el derecho a participar del cuadrangular Final.
Resultados:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 102 ALMAFUERTE 56
UNIÓN 83 CREMERÍA 74
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 93 UNIÓN 55
San Martín de Marcos Juárez, Campaña de Carcaraña, Sportivo Rivadavia de San Genaro y El Deportivo Norte de Armstrong clasificaron al Cuadrangular Final del Clausura, habiendo obtenido cada uno su cuadrangular semifinal.
Felicitaciones a los Gauchos, todos juntos vamos por más.
¡ La U 17 también al Cuadrangular Final de la Cañadense !.
En el estadio Leonardo Gutiérrez se jugó un nuevo cuadrangular semifinal, esta vez de la categoría U 17, con dos victorias los Gauchos lograron el derecho a participar del Cuadrangular final.
Resultados:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81 SAN GENARO 35
ALMAFUERTE 106 CAMPAÑA 62
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 87 ALMAFUERTE 38
San Martín de Marcos Juárez, Cremería de Carcaraña, Adeo y Sport de Cañada de Gómez clasificaron al Cuadrangular Final del Clausura, habiendo obtenido cada uno su cuadrangular semifinal.
¡ A los Gauchitos de la U 13 no le alcanzó en el Cuadrangular Semifinal de la Cañadense !.
En el Estadio Leonardo Gutiérrez se jugo uno de los cuadrangulares semifinales de la categoría U 13, donde los Gauchitos no lograron clasificar a cuadrangular Final.
Resultados:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 71 TENIS 81
SARMIENTO 51 SPORTIVO RIVADAVIA 97
SPORTIVO RIVADAVIA 111 TENIS 57
Almafuerte de las Rosas, Sportivo Rivadavia de San Genaro, Sport y Adeo de Cañada de Gómez clasificaron al Cuadrangular Final del Clausura, habiendo cada uno su cuadrangular semifinal.
Buen trabajo de todos, a seguir adelante, vamos los Gauchitos.
A las Gauchitas de la U 17 se les escapó por muy poco.
Las Gauchitas de la categoría U 17 Femenino, jugó frente a Sarmiento de Cañada de Gómez por los Cuartos de Final de la Cañadense, donde cayó ajustadamente por 53 a 51, en un apasionante partido en cancha de Campaña de Carcaraña.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 51 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 53
Felicitaciones a las Gauchitas, a seguir trabajando.