Básquet de San Martín:

La Selección Cañadense Femenina U 13 Termino Cuarta en el Torneo Provincial Interasociaciones.

Realizando un muy buen torneo y luego de terminar segunda en la zona con 2 victorias y una derrota, nuestra asociación culmino en la cuarta posición del Torneo Provincial Interasociaciones, donde cayo en semifinal frente a Noroeste y luego por el tercer puesto frente a la Rosarina.

Posiciones Finales:

1 SANTAFESINA A

2 NOROESTE SANTAFESINO

3 ROSARINA

4 CAÑADENSE

Felicitaciones a nuestras representantes que hicieron un gran aporte, Directora Técnica Valentina Cuesta, Preparador Físico Federico Salas y las jugadoras Corina Avalle, Isabella Del Arco, Franca Sciutto y Catalina Sciutto.