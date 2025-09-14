Básquet de San Martín:

¡ Las Gauchitas obtuvieron el triangular de la Liga Federal Formativas Femenino U 13 !.

La categoría U 13 Femenino de San Martín gano el triangular de la Liga Federal que se jugo en la cancha de Atlético Elortondo y clasifico a la próxima etapa del torneo.

Participaron San Martín de Marcos Juárez, Atlético Elortondo y Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Resultados:

GIMNASIA DE ROSARIO 69 ATLÉTICO ELORTONDO 33

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 69 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 49

ATLÉTICO ELORTONDO 43 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 64

Posiciones:

1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

2 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO

3 ATLÉTICO ELORTONDO

Felicitaciones a todos, a seguir detrás de nuevos objetivos.