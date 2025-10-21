Básquet de San Martín:

Los Gauchitos de la U 17 clasificaron al Final Four de la Copa Santa Fe.

En la ciudad de San Vicente, San Martín jugo la Zona Sur B de la Copa Santa Fe, donde obtuvo tres importantes victorias y el pase al Final Four de la Copa Santa Fe.

Participaron de su Zona.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ

ATLÉTICO SASTRE

BROWN SAN VICENTE

Resultados del Gaucho.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68 SASTRE 53

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 86 SPORT 49

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 76 BROWN 68

Posiciones Zona Sur B.

1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

2 BROWN SAN VICENTE

3 ATLÉTICO SASTRE

4 SPORT CLUB

Los clasificados al Final Four son San Martín de Marcos Juárez, Atenas de Venado Tuerto, Atlético Tostado y Gimnasia de Santa Fe, el mismo se jugará el sábado 8 y domingo 9 de Noviembre.