Básquet de San Martín:
¡ Los Gauchitos de la U 17 Subcampeón de la Copa Santa Fe !.
El Cuadrangular Final de la Copa Santa Fe U 17 Masculina se disputó durante este fin de semana en la cancha de Gimnasia de Santa Fe en el mismo participaron los mejores cuatro equipos de la Provincia que llegaron tras la fase clasificatoria en las competencias locales y luego en la segunda etapa a nivel regional.
Los Gauchitos lograron dos victorias y una derrota lo que le permitio terminar segundo en la Copa Santa Fe.
Resultados:
ATENAS DE VENADO TUERTO 82 ATLÉTICO TOSTADO 45
GIMNASIA DE SANTA FE 85 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 77
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68 ATENAS DE VENADO TUERTO 59
GIMNASIA DE SANTA FE 85 ATLÉTICO TOSTADO 59
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 75 ATLÉTICO TOSTADO 51
GIMNASIA DE SANTA FE 72 ATENAS DE VENADO TUERTO 63
Posiciones Finales:
Campeón GIMNASIA DE SANTA FE
Sub Campeón SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Tercero: ATENAS DE VENADO TUERTO
Cuarto: ATLÉTICO TOSTADO
Felicitaciones a los Gauchitos , cuerpo técnico y a todos los que acompañaron a los chicos durante este tiempo, a seguir así.