Básquet de San Martín:

¡ Los Gauchitos de la U 17 Subcampeón de la Copa Santa Fe !.

El Cuadrangular Final de la Copa Santa Fe U 17 Masculina se disputó durante este fin de semana en la cancha de Gimnasia de Santa Fe en el mismo participaron los mejores cuatro equipos de la Provincia que llegaron tras la fase clasificatoria en las competencias locales y luego en la segunda etapa a nivel regional.

Los Gauchitos lograron dos victorias y una derrota lo que le permitio terminar segundo en la Copa Santa Fe.

Resultados:

ATENAS DE VENADO TUERTO 82 ATLÉTICO TOSTADO 45

GIMNASIA DE SANTA FE 85 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 77

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68 ATENAS DE VENADO TUERTO 59

GIMNASIA DE SANTA FE 85 ATLÉTICO TOSTADO 59

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 75 ATLÉTICO TOSTADO 51

GIMNASIA DE SANTA FE 72 ATENAS DE VENADO TUERTO 63

Posiciones Finales:

Campeón GIMNASIA DE SANTA FE

Sub Campeón SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Tercero: ATENAS DE VENADO TUERTO

Cuarto: ATLÉTICO TOSTADO

Felicitaciones a los Gauchitos , cuerpo técnico y a todos los que acompañaron a los chicos durante este tiempo, a seguir así.