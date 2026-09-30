Bàsquet de San Martìn:

¡ Los Gauchitos recibieron a Atlètico San Genaro en Formativas !.

San Martìn fue local frente a Atlètico San Genaro en Formativas !.

San Martìn fue local frente a Atlètico San Genaro por una nueva Fecha de la Cañadense en formativas, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 85 ATLÈTICO SAN GENARO 52

Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 123 ATLÈTICO SAN GENARO 38

Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 20 ATLÈTICO SAN GENARO 0

Liga Pròximo: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 88 ATLÈTICO SAN GENARO 35

Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Premini y Mini de ambos clubes.

El domingo la categorìa Infantiles completo la Fecha pendiente con Adeo, logrando una victoria.

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 82 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 25

En la pròxima fecha los Gauchitos visitan a Sportivo Rivadavia.

¡ El domingo el Bàsquet Femenino completò Fechas Pendientes de la Cañadense !.

En Correa:

Infantiles: TENIS 18 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 58.

En San Genaro:

Cadetes: SPORTIVO RIVADAVIA 54 SAN MARTÌN 46.

¡ Los Gauchitos en Encuentro de Mosquitos !.

Los màs pequeños del bàsquet de San Martìn participaron de un encuentro en las instalaciones del Club Argentino, pasando un excelente dìa de bàsquet junto al Club Local, Bell de Bell Ville, y Sarmiento de Leones.

Felicitaciones por la organizaciòn y muchas gracias por la invitaciòn al Club Argentino.

A seguir disfrutando de este hermoso deporte.

¡ Gauchitas en la Preselecciòn de Cadetes de la Cañadense !.

Damos a conocer las jugadoras que fueron convocados para participar de la Pre Selecciòn de Cadetes Femenino de la Asociaciòn Cañadense.

Ellos son:

JAZMÌN TERENZANI, CORINA AVALLE, MIGUELINA ILLANES, FRANCA SCIUTTO, KIARA BOTTACIN.

Felicitaciones a todas y a disfrutar al màximo esta oportunidad tan valiosa.

¡ Las Formativas culminaron la Fecha frente a Norte !.

Completando las categorìas pendientes, San Martìn visito a Norte, obteniendo el siguiente resultado.

Juveniles: NORTE 43 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91

Liga Pròximo NORTE 78 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 68

En la pròxima fecha, los Gauchitos visitan a Sportivo Rivadavia.