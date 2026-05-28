Básquet de San Martín:

¡ Los Gauchitos visitaron a A d e o en Formativas !.

San Martín viajo a Cañada de Gómez a enfrentar a A d e o por una nueva fecha de la Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 27 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 79

Cadetes: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 74 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 64

Juveniles: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 54 SAN MARTÍN 73

Liga Próxima: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 59 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 93

Durante la mañana también jugaron las categorías Pre mini y Mini.

En la próxima fecha, el día Lunes, los Gauchitos reciben a Provincial de Salto Grande.

¡ Los Gauchitos recibieron a Provincial en Formativas !.

San Martín por una nueva Fecha de la Cañadense en Formativas recibió en el día del Aniversario de nuestro querido club, a Provincial de Salto Grande, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 81 PROVINCIAL DE SALTO GRANDE 28

Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 73 PROVINCIAL DE SALTO GRANDE 52

Liga Próxima: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 92 PROVINCIAL DE SALTO GRANDE 50

En la próxima fecha, los Gauchitos visitan a Atlético San Genaro.

¡ El Básquet Femenino de San Martín visitó a Sport por la Cañadense !.

El Femenino del Cele fue visitante de Sport, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SPORT DE CAÑADA DE GÓMEZ 45 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74

Cadetes: SPORT CLUB DE CAÑADA DE GÓMEZ 49 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 47

Juveniles: SPORT CLUB DE CAÑADA DE GÓMEZ 78 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 34

En la próxima Fecha el Cele recibe a A d e o de Cañada de Gómez.

¡ En el Leonardo Gutiérrez, se jugo el Federativo Masculino de Infantiles !.

Este domingo los Gauchitos ganaron sus dos Partidos del Federativo Masculino de Infantiles en el Leonardo Gutiérrez, de esta manera clasificaron a la próxima etapa del torneo.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 88 ATLÉTICO ELORTONDO 62

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74 SAN TELMO DE FUNES 73

Los Infantiles Masculino de San Martín también Presente en el Federativo.