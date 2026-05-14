Bàsquet de San Martìn:

¡ Los Infantiles del Gaucho comenzaron el Federativo Masculino este domingo !.

En la Primer Fase del torneo Federativo de la categorìa Infantiles(U 13) Masculino, los Gauchitos jugaron en la cancha de Atlètico Elortondo, donde participaron, San Martìn, Atlètico Elortondo y San Telmo de Funes.

ATLÈTICO ELORTONDO 66 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 70

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 54 SAN TELMO DE FUNES 75

ATLÈTICO ELORTONDO 63 SAN TELMO DE FUNES 95

¡ Los Gauchitos viajaron a Correa para jugar en Formativas !.

San Martìn visitò a Tenis por una nueva Fecha de la Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: TENIS 72 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 69

Cadetes: TENIS 39 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 89

Juveniles: TENIS 68 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 98

Liga Pròximo: TENIS 66 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 63

Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Pre Mini y Mini.

En la pròxima Fecha Los Gauchitos seràn locales frente a Norte de Armstrong.

¡ El Bàsquet Femenino de San Martìn recibiò la visita de Campaña por la Cañadense !.

El Femenino del Cele fue Local frente a Campaña, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 32

Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 68 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 38

Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 56 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 83