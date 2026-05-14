Bàsquet de San Martìn:
¡ Los Infantiles del Gaucho comenzaron el Federativo Masculino este domingo !.
En la Primer Fase del torneo Federativo de la categorìa Infantiles(U 13) Masculino, los Gauchitos jugaron en la cancha de Atlètico Elortondo, donde participaron, San Martìn, Atlètico Elortondo y San Telmo de Funes.
ATLÈTICO ELORTONDO 66 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 70
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 54 SAN TELMO DE FUNES 75
ATLÈTICO ELORTONDO 63 SAN TELMO DE FUNES 95
¡ Los Gauchitos viajaron a Correa para jugar en Formativas !.
San Martìn visitò a Tenis por una nueva Fecha de la Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: TENIS 72 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 69
Cadetes: TENIS 39 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 89
Juveniles: TENIS 68 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 98
Liga Pròximo: TENIS 66 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 63
Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Pre Mini y Mini.
En la pròxima Fecha Los Gauchitos seràn locales frente a Norte de Armstrong.
¡ El Bàsquet Femenino de San Martìn recibiò la visita de Campaña por la Cañadense !.
El Femenino del Cele fue Local frente a Campaña, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 32
Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 68 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 38
Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 56 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 83