Básquet de San Martín:

¡ Nueva victoria del Gaucho frente a Atlético San Jorge en Partido de Preparación !.

En el Leonardo Gutiérrez, San Martín recibió la visita de Atlético San Jorge, a quien venció por 84 a 79, en un Partido que tuvo varias alternativas de juego.

Nuevamente sin la presencia de Juampi Evangelista y Nacho Cuesta, el equipo del Cele. Sigue buscando variantes en esta preparación con vista a la apasionante temporada 2026 que se avecina.

Con un destacado trabajo de Eydallin, Bonavia y Alderete, más un muy buen acompañamiento del resto del equipo. El Gaucho logro la victoria, continuando afirmando conceptos impuestos por Pierdominici.

San Martín: Franco Gutiérrez, Leandro Graef, Germán Molina, Valentino Carmona, Francisco Secco, Marco Espíndola, Luis Alderete, Bautista Kloster D»eramo, Matías Bonavía, Nicolás Eydallin, Agustín Barros, y Bautista Rossetti. D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Reanudando con los amistosos este miércoles el Gaucho viaja a Villa María a enfrentar a Sparta, para luego recibirlo el viernes 27 de Febrero en el Leonardo Gutiérrez.

Los esperamos a alentar al Cele.

Al Básquet de San Martín lo hacemos entre todos.