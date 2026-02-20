Básquet de San Martín:
¡ Presentamos el Cuerpo Técnico de Básquet Formativas Temporada 2026 !.
El Gaucho también se construye desde abajo las categorías formativas ya están en marcha, entrenando con compromiso, constancia y pasión acompañando cada etapa del crecimiento deportivo y humano.
Cuerpo Técnico Formativas:
VALENTÍN RINCÓN D. T: Cat U 9, U 11, U 13 y U 15.
FACUNDO MONTECHIARI D. T: Cat U 17 y U 21.
LIONEL OSSOLA Asistente Técnico: Cat U 15 y U 17.
LUCAS BIAGIOTTI D. T: Cat U 7, U 9 y U 11.
FEDERICO SALAS Preparador Físico.
Trabajo diario, valores claros y una misma camiseta.El futuro se entrena todos los días