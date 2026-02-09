Básquet de San Martín:

¡ Primer Amistoso del Gaucho !.

Ante buena cantidad de público, se presento el equipo del Cele enfrentando a Unión de Oncativo, donde pudo ir mostrando algo de lo que están trabajando para este 2026, sin poder contar todavía con Juampi Evangelista y Fran Secco, el partido termino con el triunfo de la visita por 86 a 81 en tiempo suplementario.

En el equipo de Pierdominici, estuvieron en cancha los refuerzos, mostrando lo mucho que le van a aportar al equipo durante la temporada.

San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 2, Leandro Graef 15, Germán Molina 13, Ignacio Cuesta 2, Bautista Rodríguez -, Valentino Carmona 3, Matías Bonavia 15, Nicolás Eydallin 3, Agustín Barros 8, Bautista Rossetti -.

D. T: Esteban Pierdominici Asistente Técnico: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

El próximo martes, vuelven a enfrentar en otro amistoso en Oncativo a partir de las 21:00 horas.