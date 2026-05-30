Bàsquet de San Martìn:

Anoche en Carcaraña, San Martìn de Marcos Juàrez venciò de visitante a Campaña por 91 a 72 y se quedò con el primer puesto de la fase regular de la Asociaciòn Cañadense.

Por Campaña: Argañaraz 7, Sosa 13, Berta -, Yenn 4, Galtelli 26, Betoldi 5, Aleric 17 y Unrein –

D. T: Saia.

Por San Martìn de Marcos Juàrez: Grosso -, Graef 10, Molina 8, Cuesta 2, Secco -, Espìndola -, Carmona 12, Evangelista 18, Bonavia 6, Eydallin 17, Barros 3 y Ceballos 3.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T.: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

San Martín se quedó con el número 1 en la fase regular y descansa clasificado para los Cuartos de Final.