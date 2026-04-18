Básquet de San Martín:

El Gaucho superó de forma contundente a Atlético San Genaro por 102 a 45, por una nueva fecha de la Cañadense, dejando muy buenas noticias, continua puntero e invicto, volvió después de 9 meses a jugar Juampi Evangelista e hizo su debut oficial en Primera Bautista Kloster Deramo.

El equipo de Pierdominici, puso condiciones desde el inicio, obteniendo una buena efectividad en el tiro externo, el equipo conquistó 14 triples, logrando un juego fluido y rotundo toda la Plantilla, llos goleadores del Cele fueron Bautista Rodríguez(4 de 7 en triples) y Francisco Secco(5 de 6 en dobles) con 16 Puntos, 13 de Graef, 12 de Barros, 11 Evangelista(volvió con todo) y 10 Bonavía.

Por San Martín de Marcos Juárez: Bautista Kloster Deramo 8, Leandro Graef 13, Bautista Rodríguez Begil 16, Ignacio Cuesta 3, Francisco Secco 16, Marco Espíndola 3, Luis Alderete -, Juan Pablo Evangelista 11, Matías Bonavía 10, Nicolás Eydallin 6, Agustín Barros 12, y Bautista Rossetti 4.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Atlético San Genaro: Luciano Crosta 14, Gastón Martínez 5, Maximiliano Lattanzi 2, Valentino Palazzesi 11, Boris Herrera -, Tiago Volpe 9, Juan Tulian 2, Bautista Cardozo -, y Lautaro Ferreyra 2.

D. T: Pablo Fernández.

1 Cuarto: 27-11 2 Cuarto: 60-22(33-11) 3 Cuarto: 82-31(22-9) y 4 Cuarto: 102-45(20-14).

Los jueces fueron Pablo Di Tomasso y Matías Acuña de Cañada de Gómez.

En la próxima fecha San Martín visita el miércoles 22 de Abril por el Federal a Olimpia de Venado Tuerto y recibe a Náutico el sábado 25 de Abril en el Leonardo Gutiérrez.