Básquet de San Martín:

San Martín dejó su sello en Venado Tuerto y se trajo una importante victoria.

El Gaucho logro superar con autoridad un duro juego y le ganó a Olimpia en Venado Tuerto por 69 a 58, por una nueva Fecha de la Liga Federal, en una excelente noche de Nicolás Eydallin goleador del Partido con 15 Puntos, Luis Alderete 13 y Marco Espíndola 11, para destacar la vuelta de Juampi Evangelista que dejo en claro lo importante que espera el equipo.

El Cele se continua afirmando en el torneo con una nueva victoria en la Conferencia Litoral B de la Liga Federal, tras imponerse en un Partido donde pudo imponer condiciones durante casi todo el desarrollo frente a Olimpia por 69 a 58. Aparte de los jugadores ya nombrados muy importante fue el aporte de Nacho Cuesta en la conducción y Mati Bonavía debajo de las tablas.

Pierdominici, a medidas que avanza el torneo, va encontrando el equipo que pretende, acompañado de buenos resultados, que lo ubica en una expectante posición en la tabla.

San Martín: Leandro Graef 3, Bautista Rossetti -, Ignacio Cuesta 5, Francisco Secco 2, Marco Espíndola 11, Luis Alderete 13, Matías Bonavía 8, Nicolás Eydallin 15, Bautista Kloster Deramo . Agustín Barros 3, Juan Pablo Evangelista 6, Germán Molina 3.

D. T: Esteban Pierdominici A.T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

El Gaucho tendrá su próximo compromiso por el Federal el sábado 25 de Abril a las 21:00 horas de local recibiendo a Náutico de Rosario.

En el 3 x 3 fue victoria del Gaucho por 16 a 11, con Gennaro Ceballos, Bautista Rossetti, Bautista Kloster Deramo y Thiago Lingua.