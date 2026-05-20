Básquet de San Martín:

¡ El domingo se jugó la vuelta en el Federativo Masculino de Cadetes !.

En el Estadio Leonardo Gutiérrez se jugaron los Partidos de vuelta de la zona de San Martín en el Federativo Masculino de Cadetes, donde los Gauchitos obtuvieron los siguientes resultados:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 136 NEWBERY 16

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 76 ALUMNI 60

Con estos resultados Los Gauchitos clasificaron Primeros a la próxima etapa del torneo Federativo.

¡ Felicitaciones chicos a seguir trabajando unidos !.

¡ Se jugó el Federativo Femenino de Cadetes en el Leonardo Gutiérrez !.

Los resultados de nuestras chicas fueron los siguientes::

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 67 CENTENARIO 60

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 23 OLIMPIA 20(Partido se dio por finalizado faltando 6:30 minutos a favor de San Martín).

Ahora hay que esperar la resolución del tribunal para ver si el resultado Final es ese o 20 a 0 y saber como continua el torneo.

El Básquet Femenino de San Martín presente en el Federativo !!!!.