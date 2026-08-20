Básquet de San Martín:

¡ San Martín y una nueva victoria en la Cañadense !.

El Gaucho le ganó a Sarmiento de Cañada de Gómez por 76 a 54, con un Primer Cuarto casi perfecto logrando una diferencia(22-4) que le permitió manejar el Partido y continuar dándoles rodaje a los más jóvenes, en esta oportunidad quien tuvo sus primero minutos en Primera fue Agustín Secco quien convirtió 4 Puntos.

El equipo de Pierdominici, realizo un muy buen Partido, dominando el juego desde el inicio, pudiendo rotar a todos sus jugadores, pensando en el clásico del viernes, se destaco el goleo de Juampi Evangelista con 19 tantos, Fran Secco con 13 y Pirincho Toia con 8.

Sarmiento de Cañada de Gómez: Pievaroli -, Frontera 2, Gerbaudo -, Alegro 13, Carasso 8, Fontao 15, Ferrari 3, Pirani 1, Moretto 6, y Badaloni 6.

D. T: Scipioni A.

Por San Martín de Marcos Juárez: Facundo Toia 8, Ignacio Cuesta 2, Francisco Secco 13, Marco Espíndola 6, Juan Pablo Evangelista 19, Bautista Rodríguez 6, Valentino Carmona 8, Thiago Lingua 6, Mateo Grosso -, Alejo Tenaglia -, Agustín Secco 4, y Bautista Kloster 4.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari Preparador Físico: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

1 Cuarto: 4-22 2 Cuarto: 16-16 3 Cuarto: 18-23 4 Cuarto: 16-15.

En la próxima fecha el Gaucho visita a Argentino este viernes a las 21:30 horas, en el clásico de la ciudad.