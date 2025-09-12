Por la 9 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el Gimnasio Leonardo Gutiérrez, San Martín de Marcos Juárez venció 78 a 52 a Adeo de Cañada de Gómez.
Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 9, Facundo Llanos 13, Ignacio Cuesta 9, Francisco Secco 11, Marco Espíndola 5, Valentino Carmona 3, Germán Molina 13, Mateo Grosso 2, Agustín Barros 13, y Bautista Rossetti -.
D. T: Esteban Pierdominici A. F: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas J. E: Lucas Biagiotti Utilero: Mario Ciciliani.
Por Adeo de Cañada de Gómez: Ignacio Machado -, Juan M, Sosa 5, Joaquín Mainardi 9, Martín Gasparri -, Federico Cupulutti -, Lautaro Leonardi 2, Uriel Pascualetto 8, Juan Zuculini 7, Manuel Leonardi 10, Benjamín Frigerio 7, Laureano Molina 2 y Bruno Soukani 2.
D. T: Daniel Monteresino. A. T: Claudio Fantoni.
1 Cuarto: 28-12 2 Cuarto: 44-25(16-13) 3 Cuarto: 62-39(18-14) y 4 Cuarto: 78-52(16-13).
Los jueces fueron: Pablo Di Tomaso-Hernán Perez.