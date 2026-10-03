Básquet de San Martín:
Anoche por la 11 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el gimnasio Leonardo Gutiérrez, San Martín de Marcos Juárez venció a Sportivo Rivadavia de San Genaro por 82 a 64.
Por San Martín de Marcos Juárez: Agustín Secco – , Juan Sbaffi -, Facundo Toia 14, Bautista Rodríguez 5, Ignacio Cuesta 9, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 10, Valentino Carmona 11, Santino Reinaudi – , Bautista Rossetti 3, Juan Pablo Evangelista 20 y Bautista Kloster Deramo 1.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Juan Piovan -, Lautaro Paglietta 16, Ulises Gómez – , Alexis Mato 12, Julián Zuricaray -, Lucas Salles – , Julián Mendia 13, Gabriel Delbón 12, Francisco Zuccali 7, Nicolás Calligaris 4, Joaquín Hernández – y Bautista Ruiz -.
D. T: Hernando Salles.
Los jueces fueron Ariel Tosello y Héctor Romero.
1 Cuarto: 18-19 2 Cuarto: 43-33(25-14) 3 Cuarto: 61-49(18-16) y 4 Cuarto: 82-64(21-15).
En la próxima fecha el Gaucho visita a Sportivo A. C. en Las Parejas.