Básquet de San Martín:

San Martín de Marcos Juárez fue superior a Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez y lo venció por 86 a 62 en el Leonardo Gutiérrez por la 3 Fecha del Torneo Apertura.

Desde el comienzo el equipo de Pierdominici intento poner condiciones, algo que logro en la mayor parte del Partido.

Leandro Graef fue el goleador del Cele con 17 Puntos, muy bien acompañado por Dassie con 16 y Carmona con 10. Para destacar las variantes que propuso el Plantel y el goleo repartido.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 2, Leandro Graef 17, Mateo Grosso -, Bautista Rodríguez Begil -, Francisco Secco 9, Marco Espíndola 9, Luis Alderete 7, Valentino Carmona 10, Matías Bonavía 2, Nicolás Eydallin 6, Agustín Barros 8 y Juan ignacio Dassie 16.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P.F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez: Tomás Salles -, Aramis Ludueña . Jasiah Lewis 20, Hernán Pereyra 5, Francisco Aguilar 3, Benjamín Marín -, Joaquín De La Fuente 4, Román Pagnucco 1, Pablo Mécoli 23, Bautista Marín -, Lucas De La Fuente 6, y Juan Manzone -.

D. T: Santiago Giles.

1 Cuarto: 20-18 2 Cuarto: 46-31(26-13) 3 Cuarto: 70-52(24-21) y 4 Cuarto: 86-62(16-10).

Los jueces fueron: Leonardo Contreras y Arístides Benedetti.

De esta manera, San Martín continua invicto en la Cañadense y en la próxima fecha visita a Tenis de Correa, previamente el lunes viaja a Rosario a enfrentar a Temperley por la Liga Federal.