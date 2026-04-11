Básquet de San Martín:
Anoche por la 6 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Cañada de Gómez, Adeo recibió a San Martín de Marcos Juárez.
Fue victoria del Gaucho de visitante por 84 a 52 y sigue invicto con 6 victorias en 6 presentaciones.
Por Adeo de Cañada de Gómez: Molina 2, Pascualetto 8, Mainardi 4, Gasparri 3, Leonardi 17, Sosa -, Zuculini 2, Leonardi M 1, Frigerio -, Paredes 7 y González 3.
D. T: Monteresino D.
Por San Martín de Marcos Juárez: Grosso 1, Graef 5, Molina 6, Cuesta 6, Secco 8, Espíndola 4, Alderete 17, Carmona 2, Bonava 8, Eydallin 13, Barros 5 y Dassie 9.
D. T: Pierdominici Esteban A. T: Facundo Montechiari P F: Federico Salas Utilero Mario Ciciliani.