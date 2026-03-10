Básquet de San Martín:

Anoche en el Gimnasio Leonardo Gutiérrez, por la primera fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, San Martín de Marcos Juárez venció 94 a 79 a Sarmiento de Cañada de Gómez.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 2, Leandro Graef 16, Germán Molina 8, Ignacio Cuesta 11, Francisco Secco 12, Marco Espíndola 6, Luis Alderete 4, Valentino Carmona 2, Matías Bonavia 8, Nicolás Eydallin 8, Agustín Barros 12 y Juan Dassie 5.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Agustín Truant -, Santino Pievarolli 3, Esteban Fontao 17, Alejo Vesprini 3, Valentín Beltramone 2, Fernando Falistocco 9, Pablo Rodríguez 6, Santiago Sola 14, Paulo Moretto -, Augusto Frontera 4, Agustín Carasso 2 y Agustín Alegro 19.

D. T: Andrés Scipioni.

1 Cuarto: 28-26 2 Cuarto: 48-48(20-22) 3 Cuarto: 72-61(24-13) y 4 Cuarto: 94-79(22-18).

Los jueces fueron: Cristián Montes de Carcaraña y Pablo Di Tomaso de Cañada de Gómez.-