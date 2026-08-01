Bàsquet de San Martìn:
Por la 2 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, San Martìn de Marcos Juàrez venciò a Almafuerte de Las Rosas por 81 a 55.
Por San Martìn de Marcos Juàrez: Juan Francisco Sbaffi -, Thiago Lingua 7, Facundo Toia 14, Bautista Rodrìguez 11, Ignacio Cuesta 10, Francisco Secco 3, Marco Espìndola 5, Valentino Carmona 10, Mateo Grosso 4, Bautista Rossetti -, Juan Pablo Evangelista 12 y Bautista Kloster Deramo 5.
D. T: Facundo Montechiari.
Por Almafuerte de Las Rosas: Facundo Cornaglia 2, Juan Pascual 7, Carlos Infante 3, Juan Dellarossa 6, Francisco Ozàn 14, Alan Còrdoba 6, Facundo Santiago 2, Tomàs Raggiardo 10, Màximo Moròn -, Augusto Arzuaga – y Germàn Dietta 2.
D. T: Roberto Carlos Viotti.
1 Cuarto: 25-12 2 Cuarto: 38-27(13-15) 3 Cuarto: 63-40(25-13) y 4 Cuarto: 81-55(18-15).
Los jueces fueron: Pedro Villarreal-Ariel Tosello.
En la próxima fecha el Gaucho visitará a Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez.