Básquet de San Martín:
Anoche por la 12 Fecha de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en Las Parejas, San Martín de Marcos Juárez de visitante venció a Sportivo por 75 a 65.
Por Sportivo A. C: Bruscagin 15, Davies 9, Schuvarz 21, Desch 2, Araya 8, Perez 1, Pascual 1, Baratti -, Irazoqui -, Pizzonia 4, y Altina 3.
D. T: Yema F.
Por San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Cuesta 10, Valentino Carmona 2, Francisco Secco 14, Marco Espíndola 12, Juan Pablo Evangelista 23, Agustín Secco -, Juan F. Sbaffi 2, Facundo Toia 12, Thiago Lingua -, Mateo Grosso -, Bautista Rossetti – y Bautista Kloster Deramo -.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T.: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
1 Cuarto: 22-22 2 Cuarto: 14-20 3 Cuarto: 20-18 y 4 Cuarto: 8-15.
En la próxima fecha el Gaucho recibe el miércoles 14 de Octubre a Campaña de Carcaraña.