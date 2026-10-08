Bàsquet de San Martìn:
¡ San Martìn visito a Sarmiento por el Femenino de la Cañadense !.
Nuestras chicas visitaron a Sarmiento en Cañada de Gòmez, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 26 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 59
Juveniles: SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ 55 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 53
¡ Los Gauchitos visitaron a Sportivo Rivadavia en Formativas !.
San Martìn viajo a San Genaro a enfrentar a Sportivo Rivadavia por la ùltima Fecha de la fase regular de la Cañadense en Formativas, obteniendo los siguientes resultados.
Infantiles: SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 94 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 43
Cadetes: SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 26 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 79
Juveniles: SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 51 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 79
Liga Pròxima: SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 66 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 87
Durante la mañana tambièn jugaron las categorìas Premini y Mini entre ambos clubes.