Básquet Femenino de San Martín:
Las Gauchitas terminaron segundas en un gran Triangular de la Liga Federal Formativas Femenino U 13.
Este domingo se jugó en el Leonardo Gutiérrez la tercera etapa de la Liga Federal de Formativas Femenina U 13 y las Gauchitas jugando un muy buen básquet logro la segunda ubicación, realizando una excelente participación en este importante torneo.
Participaron:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, GIMNASIA DE ROSARIO y ALBA ARGENTINA DE MACIEL.
Resultados:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 93 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 48
ALBA ARGENTINA DE MACIEL 77 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 52
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63 ALBA ARGENTINA DE MACIEL 69
1 ALBA ARGENTINA DE MACIEL
2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
3 GIMNASIA DE ROSARIO
Felicitaciones a todos, jugadoras, cuerpo técnico, familiares, por el trabajo que vienen realizando, el básquet femenino de San Martín continua creciendo y esta es una hermosa experiencia que suma en el avance.