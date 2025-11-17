Básquet Femenino de San Martín:

Más Gauchitas Semifinalistas del Torneo de la Cañadense.

Las Gauchitas vencieron en la categoría U 15 a Sportivo Rivadavia por 63 a 35 en Cañada de Gómez y paso a semifinales del torneo de la Cañadense de U 15 Femenino.

Los resultados fueron los siguientes:

ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 65 TENIS CLUB CORREA 30

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 35

ALBA ARGENTINA DE MACIEL 60 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 30

San Martín, Campaña, Adeo y Alba son las Semifinalistas.

Felicitaciones a las Gauchitas, a seguir por ese camino.