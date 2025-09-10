Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 22:30 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un incendio generalizado que estaba dándose en una vivienda ubicada en calle Urquiza al 150.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, en una de las habitaciones comenzaron las llamas, las cuales tomaron otro de los habitáculos, generando así un fuego de gran magnitud.

Al llegar los bomberos, realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar. Como resultado, los daños fueron totales. Además, gran parte del inmueble se vio comprometido por la temperatura y el humo.

Luego, el servicio de emergencias y el equipo de rescate trasladaron a 4 personas, un hombre mayor y 3 menores de edad, al Hospital local para realizar los controles necesarios.

Aún se intentan esclarecer las causas.