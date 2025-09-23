En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el colega de Bell Ville, Oscar Villarruel, nos comentó acerca de lo ocurrido en la localidad.

Un hecho de vandalismo tiene a los vecinos de la ciudad, cuando, el fin de semana, delincuentes ingresaron a la Escuela Normal Superior José Figueroa Alcorta, la cual se encuentra en zona céntrica, más específicamente en calle 25 de Mayo, y generaron destrozos en el lugar.

Al llegar a primera hora del lunes los docentes se encontraron con la amarga escena, televisores pisados y arrojados en el patio del colegio, bustos de próceres pintados, ventanas rotas, entre otros actos.

Según lo que detalló Villarruel, la policía de la provincia se encuentra en investigación para dar con los malhechores, quienes creen que rompieron una ventana trasera e ingresaron por allí. Además de ello, sólo un televisor no se encontraba en el recinto, por lo que creen que fue lo único que se ha robado.

Están también analizando las cámaras de seguridad de la zona, ya que es un sector de barrio centro y con varias viviendas y locales linderos que cuentan con ese equipamiento.

Por otro lado, durante el lunes la jornada estuvo suspendida para poder limpiar y arreglar el lugar.

Además, por lo que comentó el colega, estiman que se trataría de menores de edad, ya que a finales de la semana pasada se realizó un intercolegial en el establecimiento, y ya tienen casos de hechos similares en años anteriores.