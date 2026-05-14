Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 13:40 horas, personal policial de Bell Ville recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Constitución y Deán Funes.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Honda Wave 110, en la que se trasladaban dos personas, colisionaron con un automóvil Fiat Palio.

Al llegar la policía, en conjunto con el servicio de emergencias, el conductor del rodado mayor no se encontraba en el lugar, pero el vehículo si, por lo que fue incautado y llevado a la comisaría local.

Por otro lado, los damnificados de la moto fueron trasladados al hospital local.