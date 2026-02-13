Bell Ville: Dos Hombres vendían drogas en un taller de motos y fueron detenidos por la FPA.

La línea de denuncias anónimas del Ministerio Público Fiscal(0800-888-8080) recibió numerosos llamados por venta de drogas, lo que desencadenó una serie de investigaciones durante dos meses.

Este permitió el allanamiento de tres domicilios, el cierre de un punto de venta y la detención de dos narcomenudistas en la ciudad de Bell Ville.

Las órdenes de irrupción tuvieron lugar en Guillermo Roldán al 1000 y Córdoba al 500, permitiendo la detención de dos Hombres mayores de edad y el secuestro de estupefacientes. En los registros de las viviendas, los investigadores incautaron 132 dosis de marihuana, cuatro de cocaína, una Planta de cannabis sativa, dos escopetas, 146 cartuchos, dinero, una balanza digital, dos automóviles, dos motocicletas y elementos de fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que uno de los Puntos allanados funcionaba como taller de motos y lo utilizaban como pantalla para vender estupefacientes en el mismo lugar.

Además, los principales investigados realizaban delivery en la ciudad. Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville supervisó el procedimiento y ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Fuente: FPA.