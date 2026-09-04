Bell Ville: Euge Quevedo, LBC y Los Tekis seràn los Protagonistas de la XXIII Fiesta Nacional de la Pelota de Fùtbol.

En conferencia de Prensa, el intendente Juan Manuel Moroni y el Secretario de Gobierno Gastòn Nilia dieron a conocer los primeros detalles de la vigèsima tercera ediciòn de la Fiesta Nacional de la Pelota de Fùtbol.

La celebraciòn se vivirà de forma extendida con actividades previas que enlazaràn la cultura, el deporte y la identidad bellvillense. La propuesta comenzarà a tomar forma el domingo 08 de noviembre con un encuentro de Fùtbol Femenino. El sàbado 14 de Noviembre la ciudad serà sede del torneo de la Liga Bellvillense de Fùtbol, con la participaciòn de todos los clubes que la conforman. De esta manera, el deporte tendrà un lugar destacado en la agenda previa a los eventos centrales de la Fiesta, tal como lo anunciò el secretario de Gobierno, Gastòn Nilia.

Mientras que durante el fin de semana largo, el sàbado 21 de Noviembre llegarà el Paseo de la Pelota, un espacio de encuentro que reunirà a Feriantes, artesanos y artistas Locales, sumando propuestas gastronòmicas, culturales y recreativas a la celebraciòn.

El evento central tendrà lugar el domingo 22 de Noviembre en el Predio del Ferrocarril, donde el escenario Principal contarà con la presencia de Euge Quevedo y la Banda de Carlitos(LBC), ademàs del reconocido grupo jujeño Los Tekis, en una propuesta que reunirà cuarteto y folclore para disfrutar en Familia.

Asì Bell Ville se prepara para vivir una nueva ediciòn de una Fiesta que celebra el invento bellvillense que transformò para siempre la Historia del deporte.

La Pelota de Fùtbol de costura y boca invisible.