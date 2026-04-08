En las últimas horas una noticia dejó conmocionados a los vecinos de Bell Ville, tras confirmarse un caso de leptospirosis, con el resultado de una víctima fatal.

La noticia fue confirmada desde el Hospital Regional José Ceballos, desde donde pidieron a los vecinos también extremar los cuidados y tareas de higiene en las zonas de riesgo.

El virus se transmite a través de los roedores. Por la información que se pudo conocer, la víctima, un hombre de 39 años, trabajaba en el basural local.

Días atrás el sujeto había comenzado con síntomas febriles, lo que desencadenó en la muerte en esta semana.

La bacteria se encuentra en las secreciones de los roedores, así que es necesario evitar el contacto directo con las mismas. Ante la presencia de síntomas como fiebre, dolores de cuerpo y cabeza, ojos y/o piel amarilla, vómitos, diarrea, entre otros, es necesario acudir con urgencia al centro de salud más cercano.