Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 13:45 horas, personal policial de Bell Ville recibió una denuncia por un accidente ocurrido en calle Córdoba al 400.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una mujer de 75 años perdió el control del automóvil que conducía, y terminó chocando contra tres vehículos estacionados sobre el cordón.

Al llegar la policía y el servicio de emergencias pudieron constatar que la accidentada no sufrió heridas de gravedad, por lo que no fue trasladada al centro de salud.

Aún se intentan esclarecer las causas del siniestro.