Bell Ville: Utilizaba Locales Comerciales como fachada para la venta de cocaìna y fue detenido por la FPA.

Luego de dos meses de investigaciones, Personal de la Fuerza Policial Antinarcotràfico llevò adelante tres allanamientos en la ciudad de Bell Ville, donde se logrò la detenciòn de un sujeto mayor de edad y el secuestro de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en una vivienda ubicada en Pasaje Sgto Lara 400 y en dos locales comerciales situados sobre Màrmol y Vieytes al 200, de la ciudad de la mencionada ciudad. Fue detenido un Hombre de 39 años de edad.

Durante los allanamientos, oficiales de la FPA secuestraron varias dosis de cocaìna y marihuana, sustancia de corte, 2.770.000 Pesos, dos automòviles y una motocicleta, entre otros elementos de interès para la investigaciòn.

Cabe mencionar que la motocicleta presentaba dominios y numeraciòn de chasis adulterados. De acuerdo a las tareas investigativas desarrollados, el investigado utilizaba una Forrajerìa y una Zapaterìa como fachada para la actividad ilìcita. Ademàs, realizaba delivery de sustancias ilìcitas en distintos sectores de la ciudad.

Para finalizar, el detenido quedò a disposiciòn de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville, la cual dispuso su traslado a Sede Judicial por supuesta infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.