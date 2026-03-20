Bell Ville: Utilizaban un taller mecánico como Pantalla para la Venta de Drogas. Dos Detenidos.

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos, detuvieron a dos narcomenudistas mayores de edad(uno con antecedentes) e incautaron estupefacientes en la ciudad de Bell Ville.

Los allanamientos fueron llevados a cabo sobre calle Bv. Illia al 900 y calle Mendoza al 400 de la ciudad del Departamento Unión. Uno de los domicilios funcionaba como Punto de venta y el otro de Guardado.

En las viviendas, con destacada labor de los canes detectores de narcóticos, se secuestraron 812 dosis de marihuana y ocho de cocaína, dinero($ 274.000), un automóvil y diferentes elementos aparentemente de fraccionamiento de sustancias ílicitas.

Vale destacar que utilizaban un taller mecánico como Pantalla para la venta de estupefacientes. En el lugar, dejaban a los compradores consumir sus productos. Autoridades de la Fiscalìa de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

Fuente: FPA.